Пожар охватил рынок в Подмосковье, площадь возгорания превышает две тысячи квадратных метров. Как сообщает МЧС, 10 человек эвакуировались самостоятельно. Информации о пострадавших пока нет. На месте работают более 60 пожарных и 18 единиц техники.
Более 2000 квадратов охвачено огнем на крупном пожаре в Подмосковье
В Подмосковье произошёл крупный пожар на территории местного рынка. По данным МЧС, площадь возгорания уже превысила 2000 квадратных метров. Десять человек эвакуировались самостоятельно. На месте работают более 60 спасателей и 18 единиц техники. Информации о пострадавших пока нет.
Василий Лейко
Автор Новости Mail