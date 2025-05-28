Более 2000 квадратов охвачено огнем на крупном пожаре в Подмосковье

В Подмосковье произошёл крупный пожар на территории местного рынка. По данным МЧС, площадь возгорания уже превысила 2000 квадратных метров. Десять человек эвакуировались самостоятельно. На месте работают более 60 спасателей и 18 единиц техники. Информации о пострадавших пока нет.