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Несовершеннолетний водитель и двое пассажиров погибли в ДТП в Алматинской области

27 мая произошло ДТП на 44 км автодороги Тонкерис — Байсерке — Караой. Три человека погибли, один находится в больнице, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматинской области.

Источник: Nur.kz

В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области сообщили, что за рулем автомобиля марки Mitsubishi Galant находился несовершеннолетний. По предварительным данным, он не справился с управлением, в результате чего транспортное средство совершило наезд на дерево.

«В результате ДТП на месте происшествия скончались водитель и один из пассажиров. Еще двое пострадавших были доставлены в медицинское учреждение, где, несмотря на усилия врачей, один из них также скончался», — сообщили в ДП региона.

По информации полиции, по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы.

«После выяснения всех обстоятельств в отношении законных представителей также будет принято решение в рамках установленного законодательства», — дополнили в полиции.