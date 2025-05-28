Несовершеннолетний водитель и двое пассажиров погибли в ДТП в Алматинской области

В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области сообщили, что за рулем автомобиля марки Mitsubishi Galant находился несовершеннолетний. По предварительным данным, он не справился с управлением, в результате чего транспортное средство совершило наезд на дерево.
«В результате ДТП на месте происшествия скончались водитель и один из пассажиров. Еще двое пострадавших были доставлены в медицинское учреждение, где, несмотря на усилия врачей, один из них также скончался», — сообщили в ДП региона.
По информации полиции, по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы.
«После выяснения всех обстоятельств в отношении законных представителей также будет принято решение в рамках установленного законодательства», — дополнили в полиции.