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Стала известна дата прощания с двумя подростками, погибшими в кровавой резне в Байкальске

В Байкальске 30 мая простятся с двумя подростками, погибшими в массовой резне.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жуткая трагедия потрясла Иркутскую область 28 мая 2025 года — в сгоревшем доме найдены тела пяти подростков. Версия следствия пугает до мурашек: школьники собрались, чтобы отпраздновать день рождения 15-летней девушки, однако в какой-то момент 17-летний парень схватил нож и набросился на ребят, а после поджег дом, где и погиб сам. Также известно о четырех пострадавших — они доставлены в больницу Иркутска.

Из-за чего началась кровавая резня — так и непонятно. В сети ходят разные версии, однако во всем предстоит разобраться правоохранителям. Заведено уголовное дело, допрошены потерпевшие и свидетели. В это время город скорбит — там объявлен трехдневный траур.

Глава администрации Байкальского городского поселения Василий Темгеневский сообщил о дате прощания с двумя погибшими. 13-летнего подростка и 16-летнюю девушку проводят в последний путь 30 мая.

Напомним, журналисты «Комсомолки» побывали в Байкальске, где оплакивают погибших в ночной поножовщине подростков.