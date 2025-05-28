Стала известна дата прощания с двумя подростками, погибшими в кровавой резне в Байкальске

Жуткая трагедия потрясла Иркутскую область 28 мая 2025 года — в сгоревшем доме найдены тела пяти подростков. Версия следствия пугает до мурашек: школьники собрались, чтобы отпраздновать день рождения 15-летней девушки, однако в какой-то момент 17-летний парень схватил нож и набросился на ребят, а после поджег дом, где и погиб сам. Также известно о четырех пострадавших — они доставлены в больницу Иркутска.
Из-за чего началась кровавая резня — так и непонятно. В сети ходят разные версии, однако во всем предстоит разобраться правоохранителям. Заведено уголовное дело, допрошены потерпевшие и свидетели. В это время город скорбит — там объявлен трехдневный траур.
Глава администрации Байкальского городского поселения Василий Темгеневский сообщил о дате прощания с двумя погибшими. 13-летнего подростка и 16-летнюю девушку проводят в последний путь 30 мая.
Напомним, журналисты «Комсомолки» побывали в Байкальске, где оплакивают погибших в ночной поножовщине подростков.