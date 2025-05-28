В Самарской области члены ОПГ «Индейцы» получили от 9 до 25 лет строго режима

28 мая суд вынес приговор в отношении участников организованной преступной группировки, на счету которой убийство владельца нефтебазы. Члены новокуйбышевской ОПГ «Индейцы» получили тюремные сроки от 9 до почти 25 лет.
Следствие установило, что преступная группировка была создана в Новокуйбышевске в 2011 году. В состав ОПГ «Индейцы» вошли ее лидер Сергей Коптелов, а также Артем Быков, Антон Бунтовский, Константин Коптелов, Виталий Горецкий и другие. Следователям удалось установить причастность членов банды к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. Одно из них было совершено в январе 2011-го года в Новокуйбышевске.
Местный полковник полиции уговорил главаря группировки совершить убийство владельца нефтебазы. Ранее банда вымогала у него деньги и даже подбросила ему наркотики. Чтобы скрыть эти факты, лидер ОПГ пообещал двум своим подчиненным денежную награду, если они убьют опасного свидетеля.
«Во исполнение плана мужчина был задушен, а его тело сброшено в прорубь реки Волга в Ставропольском районе», — сообщили в пресс-службе Прокуратуры Самарской области.
Были и неудавшиеся попытки совершить убийство. Так, в 2015-м году участники группировки попытались убить финтес-тренера, напав на того с металлическими прутьями. Участники банды подкараулили жертву, нанесли ей удары и, посчитав, что мужчина мертв, скрылись с места преступления. Позже медикам удалось спасти потерпевшего.
Для подготовки к преступлениям банда использовала помещение промышленной базы, в котором преступники также хранили оружие. Помещение фактически принадлежало Артему Быкову, уточнили в прокуратуре. Банда «Индейцы» также занималась и вымогательством. Сообщается, что в 2020-м году главарь группировки, используя пистолет, вымогал у одного из предпринимателей сумму в размере ста тысяч рублей.
28 мая суд вынес приговор в отношении пяти членов банды, включая ее главаря. Все они получили от 9 до 24 лет и 11 месяцев лишения свободы в колонии строго режима.
«А основателю группы и его заместителю первые 6 лет определено судом отбывать в тюрьме», — уточнили в Прокуратуре Самарской области.
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