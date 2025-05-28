В Самарской области члены ОПГ «Индейцы» получили от 9 до 25 лет строго режима

Следствие установило, что преступная группировка была создана в Новокуйбышевске в 2011 году. В состав ОПГ «Индейцы» вошли ее лидер Сергей Коптелов, а также Артем Быков, Антон Бунтовский, Константин Коптелов, Виталий Горецкий и другие. Следователям удалось установить причастность членов банды к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. Одно из них было совершено в январе 2011-го года в Новокуйбышевске.