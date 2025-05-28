В Ростовской области осудили бывшего командира аксайского взвода ДПС

По данным следствия, находясь в должности, правоохранитель в течении года требовал от старших в сменах инспекторов ДПС ежемесячно передавать ему за покровительство по 8,5 тысячи рублей с человека. Руководитель угрожал подчиненным проблемами по службе в случае отсутствия денег.