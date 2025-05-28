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В Ростовской области осудили бывшего командира аксайского взвода ДПС

Штраф и условный срок получил в Ростовской области экс-командир взвода ДПС.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области осудили бывшего командира отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по Аксайскому району. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

— Приговор вынесли в рамках части 2 статьи 290 УК РФ. Суд назначил два года условно и штраф в 765 тысяч рублей. Также подсудимого лишили специального звания, — говорится в информации ведомства.

По данным следствия, находясь в должности, правоохранитель в течении года требовал от старших в сменах инспекторов ДПС ежемесячно передавать ему за покровительство по 8,5 тысячи рублей с человека. Руководитель угрожал подчиненным проблемами по службе в случае отсутствия денег.

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