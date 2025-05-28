Пропавшему в Прикамье 6-летнему мальчику пришлось пить из луж, чтобы выжить

6-летнему мальчику, который пропал в Пермском крае и был найден на третий день поисков, пришлось пить из луж, чтобы выжить, сообщает 59.RU.
Об этом рассказала волонтёр поискового отряда «ЛизаАлерт» Татьяна Пустобаева. Она уточнила, что волонтёры проверили все возможные места нахождения мальчика в Кизеле — от подвалов до заброшенных зданий. После этого было выдвинуто предположение о том, что мальчик мог уйти с детской площадки (именно там его видели последний раз) по тропинке в лес. Тогда волонтёры начали прочёсывать эту местность.
В итоге мальчика обнаружила группа, в которой были волонтёры «ЛизаАлерт». Это был участок леса в районе ЛЭП. 6-летнего ребёнка вынесли оттуда на руках, а после довезли до поискового штаба и передали медикам скорой помощи.
По словам Татьяны Пустобаевой, они следовали инструкциям и не давали мальчику заснуть, поили водой, но не давали еды — так положено по правилам. Волонтёр рассказала, что мальчик признался, что все три дня ничего не ел в лесу, а чтобы утолить жажду и выжить, пил воду из луж.
«Я предполагаю, что мальчик с детской площадки самостоятельно ушел в соседний лес и попросту заблудился. Обратно он уже не смог вернуться, потому что в силу возраста не мог сориентироваться и ушел в противоположную сторону от дома», — рассказала 59.RU свою версию исчезновения мальчика Татьяна.
Напомним, 6-летний мальчик пропал в Кизеле 25 мая. Поиски ребёнка шли в течение трёх дней. Пропавшего мальчика искали сотни человек, которые приехали в Кизел со всего Пермского края и из других регионов. Волонтёр, нашедший мальчика, приехал с коллегами из Московской области.