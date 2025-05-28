Пропавшему в Прикамье 6-летнему мальчику пришлось пить из луж, чтобы выжить

Об этом рассказала волонтёр поискового отряда «ЛизаАлерт» Татьяна Пустобаева. Она уточнила, что волонтёры проверили все возможные места нахождения мальчика в Кизеле — от подвалов до заброшенных зданий. После этого было выдвинуто предположение о том, что мальчик мог уйти с детской площадки (именно там его видели последний раз) по тропинке в лес. Тогда волонтёры начали прочёсывать эту местность.