В Приднестровье двое подростков спасли тонущих детей: «Они стояли по горло в воде, не могли выбраться»

Подростки из Бендер, 14-летние Максим и Вадим, совершили геройский поступок, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
Они спасли двух мальчиков 9 и 10 лет, которые 27 мая едва не утонули в озере в парке «Дружба народов». В тот момент поблизости не было взрослых, и только благодаря решительности и смелости ребят трагедии удалось избежать.
— Не могли пройти мимо. Просто надо было спасти, — сказали ребята. — Они стояли по горло в воде, не могли выбраться…
Максим и Вадим Увидели, как двое мальчиков перелезли через ограду. Дети пытались достать из воды палку, поскользнулись на бетонных плитах и упали. Сами выбраться не могли — слишком крутой склон. Парни бросились на помощь. Сделали живую лестницу. Максим держался за ограду и страховал Вадима, который вытаскивал детей. Потом их передали скорой.
Юные герои — друзья. Ходят в музыкальную школу, играют на аккордеоне. Если бы не они, могло бы случиться непоправимое.