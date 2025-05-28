Судно с мигрантами опрокинулось у Канарских островов, 7 человек погибли

Канарские острова, расположенные у западного побережья Африки, уже несколько лет остаются важным пунктом входа для мигрантов, стремящихся попасть в Европу. Большинство отправляются в путь с побережья Марокко, Мавритании, Сенегала и Гамбии, используя неустойчивые надувные и деревянные лодки, часто не приспособленные для длительных морских переходов.