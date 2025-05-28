Судно с мигрантами опрокинулось у Канарских островов, 7 человек погибли

По меньшей мере семь человек, включая двух пятилетних девочек, погибли во вторник при опрокидывании переполненной лодки с мигрантами у берегов испанских Канарских островов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные экстренные службы.
Инцидент произошёл неподалёку от гавани Ла-Рестинга на острове Эль-Йерро, который является самым западным из Канарского архипелага.
Спасательное судно сопровождало мигрантскую лодку к причалу, когда большинство находившихся на борту начали перемещаться к одному борту. Это привело к потере устойчивости и опрокидыванию.
По данным спасателей, на борту находилось около 180 человек, что сильно превышало обычную вместимость судна. На кадрах испанского канала TVE видно, как лодка переворачивается, выбрасывая людей в воду.
Представитель Красного Креста Алексис Рамос сообщил о том, что местные дайверы из подводных клубов оказывали помощь спасательным службам. Также в операции по спасению был задействован медицинский вертолёт.
Среди погибших оказались две пятилетние девочки, 16-летняя девушка и четыре женщины, а двое детей были доставлены в больницу в тяжёлом состоянии с симптомами утопления.
Канарские острова, расположенные у западного побережья Африки, уже несколько лет остаются важным пунктом входа для мигрантов, стремящихся попасть в Европу. Большинство отправляются в путь с побережья Марокко, Мавритании, Сенегала и Гамбии, используя неустойчивые надувные и деревянные лодки, часто не приспособленные для длительных морских переходов.