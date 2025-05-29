Тянули за язык. В Казани учителя массово подделывали экзамены мигрантов

Кабинет для аттестации мигрантов в офисе на улице Адоратского в Казани внешне напоминал обычный учебный класс. Но вместо честного экзамена здесь разыгрывали спектакль: мигранты, многие из которых не понимали по-русски даже базовых фраз, «сдавали» тесты под видеозапись. Ответы им диктовали бывшие школьные учителя — седовласые пенсионерки, когда-то преподававшие детям Пушкина и Толстого. Так, по версии следствия, работала схема центра «Фемида-К», заработавшая на незаконной миграции миллионы.
Подробности — в материале «АиФ-Казань».
«Фемида» без весов правосудия.
История началась с благой идеи — помогать мигрантам адаптироваться. Но то, что происходило в офисе на улице Адоратского, больше походило на театр с прописанными ролями. Центр «Фемида-К», заключив договор с Псковским госуниверситетом, стал проводить экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства. Формально — всё по закону. На деле же, как утверждает прокуратура, — фикция.
«Экзамены проходили по видеосвязи. Мигрантам заранее давали ответы. Некоторые вообще не понимали, что происходит. Учителя заполняли за них тесты и ставили галочки. Под запись имитировали сдачу», — зачитывала в зале суда помощник прокурора.
Организаторы схемы — 40-летняя Марина Вотякова и 45-летняя Вилена Чикизова — уверяют, что всё было в рамках договора. Но суд считает иначе. В деле — 700 мигрантов из Узбекистана, Туркмении, Киргизии, Турции и Палестины. Все получили сертификаты, не зная ни языка, ни законов государства, в котором планировали жить и трудиться.
Педагоги на подработке.
«Мне было 65, куда меня еще возьмут?» — говорит одна из обвиняемых, Аделя Рамазанова. Она, как и её коллеги — Лира Латыпова, Зиляра Раджабова и Анастасия Скорик — когда-то работала в школе. Потом — ушла на пенсию. Потом — вернулась, но уже в другой роли.
Их взяли по договору на 3−10 тысяч рублей. Формально — для проведения экзаменов. По факту — для «репетиций» сдачи и подделки результатов. Экзаменаторы не отрицали, что помогали мигрантам. Но уверяли, что думали, будто обучают, а не участвуют в афере.
«Нас предупреждали: если не нравится — можете уйти. Но мы нужны были. Руководство центра уверяло, что всё согласовано с университетом», — признается одна из женщин.
«Язык сдавали, не зная букв».
По словам следователей, некоторые мигранты не знали кириллицы. Тем не менее, они получали документы, подтверждающие знание языка на уровне носителя. Видео сдачи экзаменов отправлялись в Псков и в казанский Институт русского языка им. Пушкина. И нигде не возникло подозрений.
«Мы им объясняли, повторяли по три раза. Но они не понимали ничего. Иногда просто сажали перед камерой, включали запись и “вели” его — шептали ответы или нажимали на нужные кнопки», — вспоминает другая подсудимая.
Следствие утверждает, что за каждую такую «сдачу» клиенты платили немаленькую сумму. Сколько всего — точные суммы не называются. Но, по данным источников «АиФ-Казань», речь идёт о десятках миллионов рублей.
На первом заседании обвиняемые вину не признали. Точнее, признали её частично. Учителя заявили, что не осознавали, во что ввязались. Организаторы — что действовали в рамках закона. Сторона защиты настаивает на допросе дополнительных свидетелей. Прокурор — на продлении ареста.
Вотякова сейчас под домашним арестом. Чикизова — в СИЗО. Учителей отпустили под подписку. Суд перенесли.