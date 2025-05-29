Тянули за язык. В Казани учителя массово подделывали экзамены мигрантов

«Мне было 65, куда меня еще возьмут?» — говорит одна из обвиняемых, Аделя Рамазанова. Она, как и её коллеги — Лира Латыпова, Зиляра Раджабова и Анастасия Скорик — когда-то работала в школе. Потом — ушла на пенсию. Потом — вернулась, но уже в другой роли.