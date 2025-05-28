Осложнения после ковида: от чего умерла пассажирка рейса Екатеринбург — Сочи

Пассажирка самолета умерла во время перелета из Екатеринбурга в Сочи. Женщина летела на отдых с мужем и детьми. Причиной смерти могли стать осложнения на сердце после коронавируса. Какие именно осложнения могут привести к летальному исходу и можно ли с ними летать в самолете, выясняла «Вечерняя Москва».
Как женщина умерла в самолете.
Трагедия произошла во вторник, 27 мая, на борту самолета авиакомпании Nordwind, летевшего из Екатеринбурга в Сочи. В авиалайнере находились 564 пассажира, в том числе 42-летняя женщина, которая летела на отдых вместе с мужем и двумя детьми. Дома у них остался еще один ребенок.
Около 12:50, когда самолет пролетал над Казахстаном, экипаж подал сигнал бедствия. Как оказалось, 42-летней пассажирке внезапно стало плохо. Бортпроводники оказали женщине первую помощь и сделали массаж сердца, но ей не стало лучше. Когда самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Актобе, врачи констатировали ее смерть.
— В общей сложности пассажирка находилась в воздухе один час три минуты. Когда ей внезапно стало плохо, ей пытались оказать помощь бортпроводники. Они 40 минут реанимировали женщину, — приводит слова источника Ura.ru.
Что могло стать причиной смерти екатеринбурженки.
Перед вылетом женщина не жаловалась на здоровье и чувствовала себя хорошо. Однако очевидцы рассказали, что в самолете у нее прихватило сердце. А по словам свекрови потерпевшей, ранее та переболела коронавирусом, после которого у нее начались осложнения на сердце.
— У Ани после ковида осложнение на сердце. Она два раза в Москве лечилась. Видимо, это осложнение и стало причиной (смерти — прим. «ВМ»), — предположила свекровь.
Как рассказал «Вечерней Москве» терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, самым распространенным осложнением на сердце после коронавируса является тромбоэмболия легочной артерии. По словам доктора, спасти человека с такой патологией практически невозможно.
— Это быстро развивающееся состояние, которое практически всегда приводит к летальному исходу. Связано это с нарушением агрегатного состояния крови, то есть кровь становится более густой и склонной к образованию тромбов. Это происходит в момент антигравитации, например, взлета или посадки. Также, когда летим в самолете, мы обезвоживаемся, из-за чего кровь тоже начинает густеть и сворачиваться, — пояснил кардиолог.
У переболевшего коронавирусом человека может развиться варикозная болезнь нижних конечностей — по словам Кондрахина, она проявляется в набухании вен, в которых скапливаются тромбы. Еще одно осложнение — варикозная болезнь глубоких вен или органов малого таза, выявить их бывает сложнее.
— Также во время коронавируса сильно страдают мышцы сердца. Они теряют свою упругость, воспаляются, что может привести к инфаркту, особенно у людей в возрасте. Самолет может этому только поспособствовать, оказывая на сердце дополнительную нагрузку, — рассуждает собеседник «Вечерней Москвы».
Пр этом врач отметил, что подобные осложнения не являются абсолютным противопоказанием к перелетам. По его словам, чтобы предотвратить опасные проявления болезни, следует соблюдать несколько правил безопасности.
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— При варикозе конечностей нужно носить специальное компрессионное белье, заматывать конечности эластичным бинтом. При загустении крови нужно принимать профилактический аспирин, так как содержащаяся в нем ацетилсалициловая кислота разжижает кровь. Перед полетом обязательно нужно консультироваться с врачом. Но все это не является абсолютной гарантией того, что болезнь не обострится, — заключил Кондрахин.
Другие случаи смертей в самолете.
Случаи смертей в самолете нередки, за последнее время произошло сразу несколько таких трагедий. Например, в апреле пассажир рейса Москва — Хургада буквально задохнулся во время полета. Предположительно, у него мог случиться приступ бронхиальной астмы или сердечной недостаточности.
В декабре 2024 года из-за сердечной недостаточности умер пассажир самолета, летевшего из Южно-Сахалинска в Новосибирск. Его тело около часа лежало в проходе, пока авиалайнер не совершил экстренную посадку. Знакомые потерпевшего рассказывали, что накануне полета мужчина выпил много алкоголя.
В феврале того же года одному из пассажиров стало плохо, когда самолет заходил на посадку в аэропорту Шереметьево. Мужчина начал задыхаться, а затем потерял сознание. Сотрудники аэропорта вызвали скорую помощь, но потерпевший умер до приезда врачей. Предварительно медики заключили, что у пассажира оторвался тромб из-за резкого перепада давления во время посадки.
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В мае 2023 года на борту самолета умер заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко, возвращавшийся в Россию после командировки на Кубе. У мужчины случился приступ сердечной недостаточности. Самолет экстренно приземлился в Минеральных Водах, но спасти Кучеренко жизнь не удалось.
Подобные происшествия случаются не только во время полета, но и на земле. Например, в 2021 году водителю пассажирского автобуса в Москве стало плохо, он не справился с управлением и влетел в фонарный столб. В результате пострадали 10 человек, а самого водителя заблокировало в машине.
Нередки случаи, когда людям становится плохо прямо посреди улицы. Например, 22 мая во время экскурсии внутри монумента «Родина-мать зовет» в Волгограде умер ректор одного из московских университетов Николай Чесноков. Как поступать в такой ситуации и стоит ли пытаться оказать потерпевшему первую помощь, выясняла «Вечерняя Москва».