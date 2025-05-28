Осложнения после ковида: от чего умерла пассажирка рейса Екатеринбург — Сочи

— Это быстро развивающееся состояние, которое практически всегда приводит к летальному исходу. Связано это с нарушением агрегатного состояния крови, то есть кровь становится более густой и склонной к образованию тромбов. Это происходит в момент антигравитации, например, взлета или посадки. Также, когда летим в самолете, мы обезвоживаемся, из-за чего кровь тоже начинает густеть и сворачиваться, — пояснил кардиолог.