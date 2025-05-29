Вуз Ленобласти использовали для нелегальной миграции «студентов»

По версии правоохранителей, в ноябре 2024 гола от имени учебного заведения отправили более 20 приглашений на обучение иностранным гражданам из арабских стран, в последствии ходатайства о его продлении. Граждане иностранных государств приехали в Россию и встали на миграционный учет. В действительности ни один из них не получал в этом вузе образование.