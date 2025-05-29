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Вуз Ленобласти использовали для нелегальной миграции «студентов»

Полиция Ленинградской области обнаружила канал нелегальной миграции в одном из вузов региона. На самом деле граждане из арабских стран там даже не учились, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

По версии правоохранителей, в ноябре 2024 гола от имени учебного заведения отправили более 20 приглашений на обучение иностранным гражданам из арабских стран, в последствии ходатайства о его продлении. Граждане иностранных государств приехали в Россию и встали на миграционный учет. В действительности ни один из них не получал в этом вузе образование.

По выявленному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Специалисты проводят комплекс оперативно-следственных мероприятий по установлению причастных к преступлению.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полицейский из Кировска вместе с тремя мигрантами легализовали 27 иностранцев.