Грунт провалился на Трехгорном переулке в Москве

До этого в Краснодаре под трамвайными путями провалился грунт, в результате чего образовалась огромная дыра. По разным данным, ее глубина составляла от 7 до 10 метров. Причиной провала стала протечка старого водопровода, которая и размыла грунт. На время восстановительных работ улицу перекрыли, а трамваи пустили по измененным маршрутам.