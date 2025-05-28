«Крайне тяжелый»: Минздрав Башкирии — о состоянии 3-недельного ребенка, получившегося тяжелые ожоги феном

3-недельный ребенок из башкирского города Октябрьского, получивший тяжелые ожоги в колыбели из-за фена, находится в крайне тяжелом состоянии в местной больнице. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.
— Каждый день к нему выезжают реаниматолог и комбустиолог РДКБ по линии санавиации. На данный момент не транспартабельный, — передали в ведомстве.
Напомним, инцидент произошел в минувший понедельник, 26 мая. Мама малыша повела старших детей в садик, оставив его с отцом. По предварительным данным, он положил в колыбель включенный фен, из-за которого случилось возгарание, младенец получил ожоги 3 и 4 степеней. Такие повреждение вызывают уже некроз тканей.
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