«Крайне тяжелый»: Минздрав Башкирии — о состоянии 3-недельного ребенка, получившегося тяжелые ожоги феном

Напомним, инцидент произошел в минувший понедельник, 26 мая. Мама малыша повела старших детей в садик, оставив его с отцом. По предварительным данным, он положил в колыбель включенный фен, из-за которого случилось возгарание, младенец получил ожоги 3 и 4 степеней. Такие повреждение вызывают уже некроз тканей.