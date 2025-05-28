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DPA: на юге ФРГ при столкновении поезда и грузовика пострадали девять человек

БЕРЛИН, 28 мая. /ТАСС/. Девять человек пострадали в результате столкновения поезда с грузовиком в Баварии на юге ФРГ. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя полиции.

Источник: Reuters

По информации издания, водитель грузовика и один человек в поезде получили серьезные травмы. Еще семь человек получили легкие травмы.

Столкновение произошло около 15:00 (16:00 мск) на неохраняемом железнодорожном переезде недалеко от города Поккинг (федеральная земля Бавария). Во время столкновения в региональном поезде находились в общей сложности 15 человек, в грузовике был только водитель. Что стало причиной произошедшего, пока неясно. На месте происшествия работают пожарные и спасатели.

В настоящее время движение поездов на участке приостановлено.