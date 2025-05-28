DPA: на юге ФРГ при столкновении поезда и грузовика пострадали девять человек

Столкновение произошло около 15:00 (16:00 мск) на неохраняемом железнодорожном переезде недалеко от города Поккинг (федеральная земля Бавария). Во время столкновения в региональном поезде находились в общей сложности 15 человек, в грузовике был только водитель. Что стало причиной произошедшего, пока неясно. На месте происшествия работают пожарные и спасатели.