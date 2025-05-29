Экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова приговорили к 22 годам колонии

В среду, 28 мая, Савеловский суд Москвы признал бывшего ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова виновным в подстрекательстве к покушению и самому убийству елабжуского депутата, бизнесмена Айдара Исрафилова. За это Гафуров был приговорен к 22 годам колонии строгого режима.
Напомним, убийство Исрафилова произошло в 1999 году на территории Москвы. Киллер расстрелял его и скрылся. Долгое время в этом деле не всплывало имя Ильшата Гафурова, пока на него не указал один из лидеров татарстанской ОПГ «29-й комплекс». Он сейчас за свои преступления отбывает длительный срок в местах лишения свободы. По его словам, в то время Гафуров был главой Елабуги и боялся, что Исрафилов как депутат сможет чуть ли не сместить его и прибрать такие ценные активы, как городской рынок. Вот и попросил тогдашний глава Елабуги устранить конкурента. Первая попытка сорвалась, киллер по непонятным причинам не захотел стрелять в Исрафилова. Чего не постеснялся сделать другой исполнитель, но уже в Москве.
По подозрению в подстрекательстве к этому убийству Ильшат Гафуров был задержан только в 2021 году. Тогда он уже занимал пост ректора КФУ. Его этапировали в столицу, на территории которой и была совершена расправа над Исрафиловым. Сам Гафуров до последнего отрицал свою причастность к этому преступлению, как и знакомство с лидером ОПГ «29-й комплекс».