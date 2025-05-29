Экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова приговорили к 22 годам колонии

Напомним, убийство Исрафилова произошло в 1999 году на территории Москвы. Киллер расстрелял его и скрылся. Долгое время в этом деле не всплывало имя Ильшата Гафурова, пока на него не указал один из лидеров татарстанской ОПГ «29-й комплекс». Он сейчас за свои преступления отбывает длительный срок в местах лишения свободы. По его словам, в то время Гафуров был главой Елабуги и боялся, что Исрафилов как депутат сможет чуть ли не сместить его и прибрать такие ценные активы, как городской рынок. Вот и попросил тогдашний глава Елабуги устранить конкурента. Первая попытка сорвалась, киллер по непонятным причинам не захотел стрелять в Исрафилова. Чего не постеснялся сделать другой исполнитель, но уже в Москве.