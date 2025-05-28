Туристы употребили неизвестный белый порошок и не выжили

В Таиланде двое туристов из Великобритании на отдыхе приняли неизвестный белый порошок и не выжили. Об этом сообщает «Би-Би-Си» (BBC).
По информации канала, в отеле Бангкока в марте 2024 года 36-летняя Ребекка Тернер и ее возлюбленный, 32-летний Сэм Мельник приняли купленный в городе наркотик и употребили его, полагая, что это кокаин.
Иностранцев нашли в номере без признаков жизни. Токсикологическая экспертиза выявила в их крови несколько сильнодействующих веществ, которые, вероятно, были в неизвестной смеси.
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