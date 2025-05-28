Турция прокомментировала переговоры России и Украины 2 июня в Стамбуле

Ранее Турция неоднократно выражала готовность выступить посредником в урегулировании ситуации на Украине и предлагала Стамбул в качестве площадки для переговоров. Президент России Владимир Путин также заявлял о намерении обсудить организацию встречи с украинской стороной с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, подчеркивая возможность прямого диалога без предварительных условий.