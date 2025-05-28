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Турция прокомментировала переговоры России и Украины 2 июня в Стамбуле

Турция полностью подготовилась к проведению нового раунда переговоров между Россией и Украиной, которые запланированы на понедельник в Стамбуле. Об этом сообщил турецкий дипломатический источник.

Турция готова принять представителей РФ и Украины.

Турция полностью подготовилась к проведению нового раунда переговоров между Россией и Украиной, которые запланированы на понедельник в Стамбуле. Об этом сообщил турецкий дипломатический источник.

«Турция полностью готова принять переговоры России и Украины в понедельник в Стамбуле», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Переговоры между Россией и Украиной пройдут на нейтральной площадке в Стамбуле второго июня.

Ранее Турция неоднократно выражала готовность выступить посредником в урегулировании ситуации на Украине и предлагала Стамбул в качестве площадки для переговоров. Президент России Владимир Путин также заявлял о намерении обсудить организацию встречи с украинской стороной с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, подчеркивая возможность прямого диалога без предварительных условий.