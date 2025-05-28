Экс-ректора КФУ Гафурова осудили на 22 года колонии по делу об убийстве

Савеловский суд Москвы назначил 22 года лишения свободы бывшему ректору Казанского федерального университета (КФУ) Ильшату Гафурову, признав его виновным в подстрекательстве к двум покушениям, одно из которых завершилось убийством предпринимателя из Елабуги Айдара Исрафилова, пишет РИА Новости.