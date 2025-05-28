Экс-ректора КФУ Гафурова осудили на 22 года колонии по делу об убийстве

Савеловский суд Москвы назначил 22 года лишения свободы бывшему ректору Казанского федерального университета (КФУ) Ильшату Гафурову, признав его виновным в подстрекательстве к двум покушениям, одно из которых завершилось убийством предпринимателя из Елабуги Айдара Исрафилова, пишет РИА Новости.
«Назначено наказание в виде 22 лет колонии строгого режима», — приводит агентство сообщение сотрудника суда.
Ранее сообщалось, что прокурор просил назначить Гафурову 25 лет колонии.
По версии следствия, Гафуров, в 1999 году возглавлявший администрацию Елабуги, заказал убийство Исрафилова, который занимал депутатскую должность и открыто критиковал его действия.