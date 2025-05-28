Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-ректора КФУ Гафурова осудили на 22 года колонии по делу об убийстве

Прокурор просил назначить подсудимому 25 лет колонии.

Источник: Аргументы и факты

Савеловский суд Москвы назначил 22 года лишения свободы бывшему ректору Казанского федерального университета (КФУ) Ильшату Гафурову, признав его виновным в подстрекательстве к двум покушениям, одно из которых завершилось убийством предпринимателя из Елабуги Айдара Исрафилова, пишет РИА Новости.

«Назначено наказание в виде 22 лет колонии строгого режима», — приводит агентство сообщение сотрудника суда.

Ранее сообщалось, что прокурор просил назначить Гафурову 25 лет колонии.

По версии следствия, Гафуров, в 1999 году возглавлявший администрацию Елабуги, заказал убийство Исрафилова, который занимал депутатскую должность и открыто критиковал его действия.