Одна из жертв резни в Байкальске оказалась на роковой вечеринке случайно

Одна из девушек, погибших в ходе поножовщины в Байкальске, попала на вечеринку случайно. Об этом рассказала мать убитой в беседе с RT.
Девочка планировала вечером уехать в Иркутск на учебу, но электричку отменили.
По словам женщины, погибшая приезжала в Байкальск, чтобы поддержать подругу, у которой умер отчим. Девушка осталась в городе и ее позвали на день рождения, где и произошла трагедия.
Мать погибшей добавила, что ее дочь собой закрыла подругу.
Ранее министр образования региона Максим Парфенов заявил, что подростки могли состоять в сетевом сообществе.
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