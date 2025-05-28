Массовое отравление на круизном теплоходе «Михаил Булгаков» с 400 пассажирами на борту: за помощью обратились дети

Как KP.RU писал ранее, минимум девять человек отравились в заведении общего питания в Братске Иркутской области. После того, как люди перекусили в одном из городских заведений общепита, они были вынуждены обратиться в медицинские учреждения с жалобами на признаки пищевого отравления.