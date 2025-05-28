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Массовое отравление на круизном теплоходе «Михаил Булгаков» с 400 пассажирами на борту: за помощью обратились дети

11 детей отравились во время круиза на теплоходе «Михаил Булгаков».

Источник: Комсомольская правда

Как минимум 11 несовершеннолетних отравились во время круиза на теплоходе «Михаил Булгаков», который держит путь из Санкт-Петербурга в Москву. Эту информацию РЕН ТВ сообщил источник.

Данный инцидент подтвердили и сотрудники управления Роспотребнадзора по Ярославской области. Известно, что у детей диагностирована острая кишечная инфекция. По данному факту уже проводится проверка. Отмечается, что на судне присутствует медик. Все необходимые медикаменты для лечения детей на борту есть.

«Отобраны пробы пищевой продукции, проводится комплекс лабораторных исследований. О результатах будет сообщено дополнительно», — заявили в ведомстве.

Известно, что на борту теплохода находились 400 пассажиров.

Как KP.RU писал ранее, минимум девять человек отравились в заведении общего питания в Братске Иркутской области. После того, как люди перекусили в одном из городских заведений общепита, они были вынуждены обратиться в медицинские учреждения с жалобами на признаки пищевого отравления.