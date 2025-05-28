Мать одного из подростков в Байкальске слышала по телефону, как сыну режут горло

Один из подростков, убитых неадекватным молодым человеком во время вечеринки в Байкальске, смог перед смертью позвонить матери по телефону. Об этом в среду, 28 мая, сообщил Telegram-канал Mash.
По его данным, он связался с родительницей, когда юноша набросился на присутствующих с канцелярским ножом. Женщина успела только услышать, как ее сыну перерезали горло. Подросток просил оставить его в живых, но в ответ нападавший предложил тому приложить к ране ткань, чтобы попытаться задержать кровотечение, следует из публикации.
— Тряпочку к горлу приложи, еще три минуты проживешь, — сказал предполагаемый убийца умирающему подростку.
Трагедия произошла в ночь с 27 на 28 мая, когда подросток устроил поножовщину на дне рождения подруги в Байкальске. Когда на место происшествия приехала полиция, подозреваемый открыл в доме газ и устроил взрыв. В результате пять детей погибли, в том числе сам нападавший, еще четверо пострадали.
Следственный комитет по Иркутской области позже сообщил о возбуждении уголовного дела по факту случившегося. Кроме того, глава отделения ведомства Анатолий Ситников сообщил, что спиртное подросткам купил 18-летний юноша. Подробности трагедии — в материале «Вечерней Москвы».