Мать одного из подростков в Байкальске слышала по телефону, как сыну режут горло

По его данным, он связался с родительницей, когда юноша набросился на присутствующих с канцелярским ножом. Женщина успела только услышать, как ее сыну перерезали горло. Подросток просил оставить его в живых, но в ответ нападавший предложил тому приложить к ране ткань, чтобы попытаться задержать кровотечение, следует из публикации.