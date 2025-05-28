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Бывшего ректора КФУ Гафурова приговорили к 22 годам колонии по делу об убийстве

Экс-ректора российского вуза приговорили к многолетнему заключению за преступление 90-х.

Источник: Комсомольская правда

Савеловский суд Москвы вынес приговор бывшему ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову. Его приговорили к 22 годам колонии строгого режима за организацию заказного убийства, которое произошло в 90-е годы.

Суд установил, что в то время Гафуров заказал убийство депутата и предпринимателя Айдара Исрафилова. Одним из главных свидетелей обвинения был Юрий Еременко, лидер банды «29-й комплекс». Однако позже он заявил, что дал ложные показания. Суд также обязал выплатить родственникам убитого 60 миллионов рублей.

Напомним, преступление произошло 28 августа 1999 года на автостоянке у спорткомплекса ЦСКА в Москве. Долгое время имя Ильшата Гафурова не связывали с этим делом. Преступление случилось на глазах у десятков прохожих, но до сих пор не было раскрыто полностью.