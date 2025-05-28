Бывшего ректора КФУ Гафурова приговорили к 22 годам колонии по делу об убийстве

Савеловский суд Москвы вынес приговор бывшему ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову. Его приговорили к 22 годам колонии строгого режима за организацию заказного убийства, которое произошло в 90-е годы.
Суд установил, что в то время Гафуров заказал убийство депутата и предпринимателя Айдара Исрафилова. Одним из главных свидетелей обвинения был Юрий Еременко, лидер банды «29-й комплекс». Однако позже он заявил, что дал ложные показания. Суд также обязал выплатить родственникам убитого 60 миллионов рублей.
Напомним, преступление произошло 28 августа 1999 года на автостоянке у спорткомплекса ЦСКА в Москве. Долгое время имя Ильшата Гафурова не связывали с этим делом. Преступление случилось на глазах у десятков прохожих, но до сих пор не было раскрыто полностью.