Бывшего ректора КФУ Гафурова приговорили к 22 годам колонии по делу об убийстве

Напомним, преступление произошло 28 августа 1999 года на автостоянке у спорткомплекса ЦСКА в Москве. Долгое время имя Ильшата Гафурова не связывали с этим делом. Преступление случилось на глазах у десятков прохожих, но до сих пор не было раскрыто полностью.