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Прокуратура проверяет данные об отравлении на теплоходе «Михаил Булгаков»

Пассажиров теплохода, которым стало плохо во время круиза, сняли с рейса в Угличе.

Источник: Аргументы и факты

Московская транспортная прокуратура начала проверку по информации об отравлении пассажиров теплохода «Михаил Булгаков», сообщил Telegram-канал ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что во время круиза по городам Москва, Углич, Санкт-Петербург некоторым пассажирам стало плохо. Их сняли с рейса в Угличе Ярославской области.

«Ситуация находится на контроле Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что порядка 35 детей отравились в санатории «Огонек» в Пермском крае, у них выявлена острая кишечная инфекция.

Специалисты Роспотребнадзора проводят в учреждении противоэпидемические работы.