Прокуратура проверяет данные об отравлении на теплоходе «Михаил Булгаков»

Московская транспортная прокуратура начала проверку по информации об отравлении пассажиров теплохода «Михаил Булгаков», сообщил Telegram-канал ведомства.
Напомним, ранее сообщалось, что во время круиза по городам Москва, Углич, Санкт-Петербург некоторым пассажирам стало плохо. Их сняли с рейса в Угличе Ярославской области.
«Ситуация находится на контроле Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что порядка 35 детей отравились в санатории «Огонек» в Пермском крае, у них выявлена острая кишечная инфекция.
Специалисты Роспотребнадзора проводят в учреждении противоэпидемические работы.