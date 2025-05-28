В Москве арестовали одного из грабителей, укравших 127 млн рублей у инкассатора

Пресненский районный суд Москвы санкционировал арест на два месяца подозреваемого в ограблении инкассатора на 127 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
Согласно материалам дела, фигурант, действуя в составе группы лиц, совершил нападение на человека, перевозившего денежные средства. Применив насилие, они отобрали чемодан с деньгами и скрылись с места преступления, распорядившись похищенным по своему усмотрению.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
Напомним, инцидент произошел 25 мая в районе «Москва-Сити». Трое злоумышленников напали на мужчину и похитили у него чемодан, в котором находилось 127 миллионов рублей.
По данным следствия, преступники действовали целенаправленно. Они подстерегли потерпевшего у башни «Империя», отвлекли его разговорами, после чего избили, отобрали чемодан и скрылись на такси.
Ранее сообщалось, что задержанные со стрельбой похитители 127 миллионов оказались выходцами из Чечни.