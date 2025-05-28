Семье Мединского поступают угрозы с Украины

«Украинские нацисты угрожают семье Владимира Мединского», — сообщает ТАСС со ссылкой на Мирошника. Ранее Мединский сообщал, что Россия предложила дату следующих переговоров с Украиной. Как известно, они должны пройти второго июня в Стамбуле.