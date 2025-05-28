Мединском поступают угрозы с Украины.
Украинские националисты начали угрожать семье главы российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Украинские нацисты угрожают семье Владимира Мединского», — сообщает ТАСС со ссылкой на Мирошника. Ранее Мединский сообщал, что Россия предложила дату следующих переговоров с Украиной. Как известно, они должны пройти второго июня в Стамбуле.
Президент России Владимир Путин утвердил состав российской делегации для ведения переговоров с Украиной, возглавляемой помощником президента Владимиром Мединским. Соответствующее распоряжение подписано главой государства. В делегацию включены заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, а также заместитель министра обороны Александр Фомин.