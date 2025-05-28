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РЕН ТВ: дети массово отравились на теплоходе «Михаил Булгаков»

На круизном теплоходе «Михаил Булгаков», следовавшем по маршруту из Санкт-Петербурга в Москву, произошло массовое отравление детей. На борту судна, где находится 400 пассажиров, 11 несовершеннолетних пожаловались на ухудшение самочувствия.

11 детей отравились на круизном теплоходе «Михаил Булгаков».

На круизном теплоходе «Михаил Булгаков», следовавшем по маршруту из Санкт-Петербурга в Москву, произошло массовое отравление детей. На борту судна, где находится 400 пассажиров, 11 несовершеннолетних пожаловались на ухудшение самочувствия.

«Несовершеннолетние обратились за медицинской помощью с подозрением на ротавирусную инфекцию», — сообщает источник РЕН. ТВ В ближайшее время теплоход причалит к порту в Угличе, где пострадавших осмотрят специалисты. Для этого подготовлены три бригады скорой помощи, которые проведут осмотр и возьмут анализы. Всего на борту судна находится 400 пассажиров.

Управление Роспотребнадзора по Ярославской области уже отреагировало на ситуацию. В ведомстве сообщили, что приступили к проведению санитарно-эпидемиологического расследования по факту случаев острой кишечной инфекции (ОКИ) у пассажиров на теплоходе «Михаил Булгаков».