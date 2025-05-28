РЕН ТВ: дети массово отравились на теплоходе «Михаил Булгаков»

«Несовершеннолетние обратились за медицинской помощью с подозрением на ротавирусную инфекцию», — сообщает источник РЕН. ТВ В ближайшее время теплоход причалит к порту в Угличе, где пострадавших осмотрят специалисты. Для этого подготовлены три бригады скорой помощи, которые проведут осмотр и возьмут анализы. Всего на борту судна находится 400 пассажиров.