Белоруссия получит «Орешник» уже в этом году, места его размещения определены

Оружие передадут Белоруссии в рамках укрепления союзных отношений.
Ракетный комплекс «Орешник» будет размещен на территории Белоруссии до конца 2025 года, площадки для его дислокации уже определены. Об этом 28 мая сообщил журналистам госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович на полях международной встречи по вопросам безопасности.
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«К концу года, я думаю, решение [по размещению “Орешника”], которое приняли главы наших государств, [вступит] в практическую плоскость. Вопросы эти отработаны, места размещения “Орешника” на территории Беларуси уже определены, идет подготовка плановым порядком. Пусть думают (за рубежом — прим. URA.RU), что его [в Белоруссии] не будет. Но мы знаем, что оно у нас есть, где оно и как действует», — заявил Вольфович, слова приводит ТАСС.
6 декабря 2024 года в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства Россия и Белоруссия утвердили совместную концепцию безопасности и подписали межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках СГ. После этого белорусский президент Александр Лукашенко обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой разместить на территории республики российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник». Путин тогда отметил, что развертывание комплекса может быть осуществлено во второй половине 2025 года.
Комплекс «Орешник» относится к новейшим разработкам России в области ракетных вооружений средней дальности и предназначен для повышения обороноспособности Союзного государства. Информация о технических характеристиках комплекса является закрытой. Решение о размещении ракет было принято в рамках усиления военного сотрудничества между двумя странами на фоне роста внешних угроз.