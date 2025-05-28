Белоруссия получит «Орешник» уже в этом году, места его размещения определены

«К концу года, я думаю, решение [по размещению “Орешника”], которое приняли главы наших государств, [вступит] в практическую плоскость. Вопросы эти отработаны, места размещения “Орешника” на территории Беларуси уже определены, идет подготовка плановым порядком. Пусть думают (за рубежом — прим. URA.RU), что его [в Белоруссии] не будет. Но мы знаем, что оно у нас есть, где оно и как действует», — заявил Вольфович, слова приводит ТАСС.