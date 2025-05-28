Юрист Гуськова: доставщику алкоголя подросткам в Байкальске грозит 8 лет тюрьмы

В отношении подростка, который зарезал друзей, уголовное дело будет прекращено в связи с его гибелью. Не исключено, что что будет дана правовая оценка деятельности правоохранителей, в том числе участковых и инспекторов по делам несовершеннолетних, пишет Life.ru.