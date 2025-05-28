Юрист Гуськова: доставщику алкоголя подросткам в Байкальске грозит 8 лет тюрьмы

Юрист Илона Гуськова рассказала, что человеку, доставившему алкоголь компании подростков в Байкальске. Там погибли пятеро человек, выпив спиртное один из парей схватился за нож.
Известно, что спиртное дети приобрели через интернет. Заказ школьников доставил некий совершеннолетний знакомый. Сейчас он находится на допросе в следственном комитете.
Во время расследования уголовного дела образцы спиртного должны проверить на наличие психотропных и иных веществ. Но возможно все было уничтожено в пожаре.
Продавцам грозит административная ответственность. — Взрослый, который принес алкоголь, будет привлечен по ст. 6.10 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетних в распитие). Это карается штрафом до 5 тысяч рублей, — сказала юрист порталу Страсти.
Помимо этого, доставщика также привлекут к ответственности за вовлечение в антиобщественные действия.
— Если следствие установить, что совершеннолетний спиртное принес, то при наличии доказательств он может получить до 8 лет лишения свободы, — отметила эксперт.
В отношении подростка, который зарезал друзей, уголовное дело будет прекращено в связи с его гибелью. Не исключено, что что будет дана правовая оценка деятельности правоохранителей, в том числе участковых и инспекторов по делам несовершеннолетних, пишет Life.ru.
Произошедшее в Иркутской области потрясло всю страну. День рождения одного из подростков превратилось в настоящую бойню, в ходе которой погибли пять человек. Но жертв могло быть и больше, пишет Царьград.