Лавров объявил дату второго раунда переговоров России и Украины: когда и где пройдет встреча

Лавров заявил, что меморандум по прекращению огня на Украине уже почти готов.
Второй раунд прямых переговоров делегаций России и Украины состоится 2 июня в Стамбуле. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он уточнил, что сейчас российская сторона дорабатывает меморандум по прекращению огня, который представит Киеву на встрече. Среди требований Москвы — отмена законов, ущемляющих права русскоязычных граждан, отказ Украины от вступления в НАТО и возвращение страны к безъядерному, нейтральному статусу. Подробнее о деталях встречи и подготовке к ней — в материале URA.RU.
Когда, где и в каком формате пройдет второй раунд переговоров Москвы и Киева.
Помимо Турции в качестве площадок для переговоров также рассматривались Швейцария, Ватикан и Белоруссия Фото: Создано в Midjourney © URA.RU.
По словам Лаврова, второй раунд переговоров между Россией и Украиной состоится в Стамбуле в понедельник, 2 июня. Он уточнил, что российская делегация подготовила соответствующий меморандум и готова дать необходимые пояснения в ходе встречи.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди возможных площадок для переговоров также рассматривались Швейцария, Турция, Ватикан и Белоруссия. Однако, по его словам, от последнего варианта Киев отказался якобы из-за участия страны в конфликте на стороне России, передает NEWS.Ru.
Глава МИД Украины Андрей Сибига, в свою очередь, отметил, что формат переговоров будет схож с предыдущей встречей, прошедшей 16 мая в Стамбуле. Он подчеркнул, что основной темой обсуждения станет прекращение огня и украинская сторона ожидает четкой позиции России по этому вопросу, пишет «Лента.ру».
Встретится ли Путин с Зеленским.
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В Кремле по-прежнему рассматривают возможность личной встречи российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что встреча возможна только после достижения конкретных договоренностей делегациями обеих стран.
Глава Украины, в свою очередь, выразил готовность к личной встрече с Путиным, в том числе при посредничестве президента США Дональда Трампа. Однако депутат Госдумы РФ Алексей Чепа уверен, что на самом деле Зеленский опасается прямых переговоров с российским лидером, поскольку в ходе них могут быть приняты решения, невыгодные для Киева, из-за отсутствия поддержки со стороны европейских союзников.
Тем не менее Сигиба ранее заявил, что работа по организации переговоров на уровне глав государств уже ведется. Он отметил, что также прорабатывается вариант участия в них европейских представителей и главы США.
Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог даже назвал возможное место встречи Путина, Трампа и Зеленского. По его словам, она может пройти в Женеве или в Ватикане.
Какие условия прекращения огня выдвинули стороны.
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По словам Сергея Лаврова, одним из главных условий мирного урегулирования по Украине Москва считает возвращение страны к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу. Он отметил, что эти же условия были выдвинуты еще во время переговоров в Стамбуле весной 2022 года. Министр также подчеркнул необходимость отказа Украины от вступления в НАТО и отмены всех дискриминационных законов, ущемляющих русскоязычных граждан. При этом требование о признании новых российских территорий не вошло в перечень обязательных условий Москвы.
В то же время украинская сторона настаивает на немедленном прекращении огня в небе, на суше и в море. Без выполнения этих условий Киев не намерен обсуждать мирное соглашения. Также свой план по урегулированию конфликта представил Вашингтон. По словам Келлога, в него вошло 22 пункта, но никто из России и Украины его не одобрил.
На какой стадии сейчас идет подготовка к переговорам.
Песков сообщил, что сейчас Россия готовится к новому раунду переговоров с Украиной. Он уточнил, что работа над российским проектом меморандума по прекращению огня близка к завершению. Однако, по его словам, этот документ пока еще не был передан Киеву, поскольку нуждается в доработке. Кроме того, Песков сообщил, что реализация договоренностей, достигнутых с Украиной в Стамбуле, в том числе по обмену пленными, продолжится.
Глава МИД РФ, в свою очередь, назвал второй раунд переговоров с Украиной положительным шагом. По его словам, подготовка меморандума находится на продвинутой стадии, и украинская сторона обязательно получит его.
Как прошел первый раунд переговоров России и Украине в Стамбуле.
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В Стамбуле 16 мая завершились первые за три года российско-украинские переговоры, которые изначально должны были пройти днем ранее. Встреча длилась почти два часа в закрытом формате. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Рустем Умеров. Обе стороны остались довольны результатами и договорились продолжить обсуждения после обмена мнениями о прекращении огня.
По итогам встречи стороны также обсудили масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Это является рекордом за все время проведения СВО. Подробнее — в материале URA.RU.