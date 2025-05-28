Лавров объявил дату второго раунда переговоров России и Украины: когда и где пройдет встреча

Песков сообщил, что сейчас Россия готовится к новому раунду переговоров с Украиной. Он уточнил, что работа над российским проектом меморандума по прекращению огня близка к завершению. Однако, по его словам, этот документ пока еще не был передан Киеву, поскольку нуждается в доработке. Кроме того, Песков сообщил, что реализация договоренностей, достигнутых с Украиной в Стамбуле, в том числе по обмену пленными, продолжится.