Мужчина набросился на игумена Евмения на презентации книги в Москве

По его данным, в ходе презентации в зал вошел неизвестный и обвинил Евмения в том, что он не тот, за кого себя выдает. После этого мужчина закричал «За православие! За Русь!», набросился на философа и стал бить того по голове. Слушатели смогли скрутить нападавшего, после чего его передали правоохранителям. Пострадавшему игумену оказали помощь прибывшие на место медики, следует из публикации.