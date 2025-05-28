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Мужчина набросился на игумена Евмения на презентации книги в Москве

Мужчина напал на известного православного философа игумена Евмения, когда тот представлял своей произведение «Мудрость сердца: книга осознанной любви» в книжном магазине «Библио Глобус» в Москве. Об этом в среду, 28 мая, сообщил Telegram-канал Baza.

Мужчина напал на известного православного философа игумена Евмения, когда тот представлял своей произведение «Мудрость сердца: книга осознанной любви» в книжном магазине «Библио Глобус» в Москве. Об этом в среду, 28 мая, сообщил Telegram-канал Baza.

По его данным, в ходе презентации в зал вошел неизвестный и обвинил Евмения в том, что он не тот, за кого себя выдает. После этого мужчина закричал «За православие! За Русь!», набросился на философа и стал бить того по голове. Слушатели смогли скрутить нападавшего, после чего его передали правоохранителям. Пострадавшему игумену оказали помощь прибывшие на место медики, следует из публикации.

Другой случай произошел в конце апреля, когда неадекватный мужчина напал на депутата Государственной думы Виталия Милонова при проверке ларька по продаже электронных сигарет. Кроме того, в конце марта глава Шемуршинского округа Чувашии Сергей Галкин набросился на участника рабочего совещания. Чиновник был вынужден писать объяснительную в полиции.

До этого помощник депутата Госдумы Андрея Гурулева из Забайкальского края Адам Ислуев устроил пьяный дебош в самолете. Инцидент произошел во время перелета из Москвы в Читу.