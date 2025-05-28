Нарколог Шуров: у отравителя животных из московского зоопарка острый бред

Врач-психиатр и нарколог Василий Шуров рассказал о состоянии мужчины, который решился отравить животных в Московском зоопарке. Он бросил таблетки в клетки с рысями и леопардом.
Мужчину опознали по видео. Против него возбуждено уголовное дело.
Психиатр отметил, что речь идет о психически больном человеке.
— Возможно, с какой-то острой, бредовой идеей или галлюцинациями, — отметил Шуров в беседе с aif.ru.
Врач также не исключил, что мужчина мог бросить в клетки к животным собственные лекарства. Мужчину ждет психолого-психиатрическая экспертиза.
Сейчас 43-лений мужчина задержан. Упаковка от таблеток была найдена у москвича.
Пытавшийся отравить животных в Московском зоопарке стоит на учете в психдиспансере, пишет Lenta.ru.
За истребление редких животных предусмотрена административная ответственность. Преступнику грозит штраф от 2,5 до пяти тысяч рублей. Если бы леопард умер, то ответственность была бы иной, говорит 360.ru юрист Ксения Зайцева.
Попытки навредить животным должны пресекаться, инициаторов подобных «акций» нужно наказывать. Об этом 28 мая заявил «Известиям» директор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный.