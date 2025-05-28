Юрист Адамс: парень, купивший алкоголь подросткам в Байкальске, рискует сесть

Купившему подросткам алкоголь грозит тюрьма.
В Иркутской области 18-летний житель Байкальска, купивший алкоголь для подростков на вечеринку, где были убиты четверо молодых людей, может получить до четырех лет лишения свободы. Об этом сообщил генеральный директор профессиональной юридической группы АИД юрист Давид Адамс.
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«Восемнадцатилетний юноша, купивший алкоголь, может быть привлечен к уголовной ответственности по статье за вовлечение несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков. В случае подтверждения… санкция предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет», — пояснил Адамс в беседе с РИА Новости.
По словам юриста, также ответственность может грозить владельцу дачи, если следствие установит, что он осознанно предоставил помещение для вечеринки с подростками и допустил употребление спиртного. В этом случае ему может быть назначено административное наказание по статьям 6.10 и 20.22 КоАП РФ.
Юрист отметил, что если выяснится, что спиртное было продано несовершеннолетнему без проверки документов, торговую точку привлекут к ответственности по статье 14.16 КоАП РФ. Санкция предусматривает штраф до 50 тысяч рублей и возможное аннулирование лицензии на продажу алкоголя.
Ранее руководитель Следственного управления СК РФ по Иркутской области Анатолий Ситников сообщил, что алкогольные напитки для празднования дня рождения приобрел 18-летний молодой человек. Инцидент в Байкальске произошел на прошлой неделе. В результате нападения в частном доме погибли четыре подростка. Следственные органы продолжают выяснять обстоятельства преступления и проверяют действия всех причастных лиц.