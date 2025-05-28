Юрист Адамс: парень, купивший алкоголь подросткам в Байкальске, рискует сесть

По словам юриста, также ответственность может грозить владельцу дачи, если следствие установит, что он осознанно предоставил помещение для вечеринки с подростками и допустил употребление спиртного. В этом случае ему может быть назначено административное наказание по статьям 6.10 и 20.22 КоАП РФ.