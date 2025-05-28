В центре Минска при наезде автомобиля пострадала женщина

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина получила травмы в результате наезда автомобиля на пешеходном переходе в центре Минска. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
«По предварительной информации, сегодня около 18.20 56-летний водитель автомобиля Genesis, двигаясь по ул. Ленина, вблизи дома № 4 по пл. Свободы не предоставил преимущество и совершил наезд на 43-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть от островка безопасности на запрещающий сигнал светофора», — отметили в ведомстве.
Женщина доставлена в учреждение здравоохранения для обследования. На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска и следственно-оперативная группа.
Госавтоинспекция напоминает: при подъезде к пешеходному переходу водитель обязан снизить скорость движения, вплоть до полной остановки транспортного средства, чтобы уступить дорогу пешеходам. На регулируемом пешеходном переходе при включении разрешающего сигнала светофора водитель должен предоставить преимущество пешеходам, не закончившим переход проезжей части дороги.
В свою очередь, пешеходам необходимо помнить, что красный и мигающий зеленый сигналы светофора запрещают движение. При их включении в момент движения через проезжую часть необходимо остановиться на островке безопасности, а при его отсутствии — закончить переход дороги. -0-