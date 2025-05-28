Генпрокуратура ФРГ обвинила трех мужчин в слежке за наемником ВСУ

Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинения гражданам России, Украины и Армении в сотрудничестве с иностранной спецслужбой.
«16 мая 2025 года Федеральная прокуратура ФРГ предъявила обвинения гражданину Украины Роберту А., гражданину Армении Вардгесу И. и гражданину России Арману С. в Сенате государственной безопасности Высшего земельного суда Франкфурта-на-Майне», — приводит ТАСС заявление ведомства.
Все они подозреваются в работе на иностранную спецслужбу, говорится в сообщении.
По версии обвинения, в начале мая 2024 года Вардгес И. получил задание от якобы российской спецслужбы следить за находившимся в ФРГ человеком, который участвовал в боевых действиях на стороне украинских ВС. Надзорное ведомство полагает, что для выполнения этой задачи он привлек еще двух человек.
В прокураторе считают, что участника боевых действий на Украине предполагалось заманить в кафе во Франкфурте-на-Майне, однако встреча сорвалась, так как мужчина обратился в правоохранительные органы. Все трое обвиняемых были задержаны 19 июня 2024 года, они находятся под стражей.
По данным Süddeutsche Zeitung, задержанные вели слежку за боевиком террористической организации «Грузинский национальный легион»* Теймуразом Хизанишвили. Предположительно, он причастен к пыткам и убийству российских военнопленных на Украине.
Ранее Генпрокуратура ФРГ сообщила, что в Берлине был арестован россиянин по подозрению в сборе средств для «Исламского государства»* (ИГ).
* Организация признана в РФ террористической и запрещена.