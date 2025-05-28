Генпрокуратура ФРГ обвинила трех мужчин в слежке за наемником ВСУ

По версии обвинения, в начале мая 2024 года Вардгес И. получил задание от якобы российской спецслужбы следить за находившимся в ФРГ человеком, который участвовал в боевых действиях на стороне украинских ВС. Надзорное ведомство полагает, что для выполнения этой задачи он привлек еще двух человек.