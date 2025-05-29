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За сутки в Свердловской области произошло 101 ДТП

На Урале более 100 ДТП произошло за сутки.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки, 27 мая, в Свердловской области произошло 101 ДТП. В трех авариях травмы получили четыре человека. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Главные причины ДТП связаны с неправильным выбором скорости, ошибочными маневрами и недостаточной концентрацией внимания.

— Помните, каждое ваше решение влияет на безопасность всех участников дорожного движения. Безопасная дорога начинается с вас, — отметили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Напомним, что в Первоуральске произошло необычное ДТП. Там велосипедист врезался в иномарку, после чего с кулаками напал на водителя автомобиля. Он нанес несколько ударов мужчине, после чего сел на велосипед и покинул место происшествия.