За сутки в Свердловской области произошло 101 ДТП

За прошедшие сутки, 27 мая, в Свердловской области произошло 101 ДТП. В трех авариях травмы получили четыре человека. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Главные причины ДТП связаны с неправильным выбором скорости, ошибочными маневрами и недостаточной концентрацией внимания.
— Помните, каждое ваше решение влияет на безопасность всех участников дорожного движения. Безопасная дорога начинается с вас, — отметили в Госавтоинспекции Свердловской области.
Напомним, что в Первоуральске произошло необычное ДТП. Там велосипедист врезался в иномарку, после чего с кулаками напал на водителя автомобиля. Он нанес несколько ударов мужчине, после чего сел на велосипед и покинул место происшествия.