BFMTV: педофил, изнасиловавший 111 человек, сядет на 20 лет во Франции

Педофила приговорили к 20 годам заключения.
Французский врач Жоэль Ле Скуарнек приговорен к 20 годам тюрьмы за совершение сексуальных преступлений в отношении 299 пациентов, большинство из которых были детьми. Как сообщает телеканал BFMTV, приговор был вынесен 28 мая после трехмесячного судебного разбирательства во Франции. Суд обязал Ле Скуарнека отбыть не менее двух третей срока, что является максимальным наказанием по французскому законодательству за изнасилование с отягчающими обстоятельствами.
«После трехмесячного судебного разбирательства… Жоэль Ле Скуарнек в среду 28 мая был приговорен к 20 годам тюрьмы с обязательством отбыть две трети срока в качестве минимума за изнасилования и сексуальные домогательства, совершенные в отношении 299 пациентов», — передает BFMTV.
В ходе суда Ле Скуарнек признал вину по всем предъявленным обвинениям. Он сообщил, что осознал ущерб, который причинил жертвам и их семьям, и отказался от каких-либо попыток смягчить наказание. Обвинения включали 111 эпизодов изнасилования и 188 эпизодов сексуальных домогательств, совершенных за годы медицинской практики.