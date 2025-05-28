BFMTV: педофил, изнасиловавший 111 человек, сядет на 20 лет во Франции

Французский врач Жоэль Ле Скуарнек приговорен к 20 годам тюрьмы за совершение сексуальных преступлений в отношении 299 пациентов, большинство из которых были детьми. Как сообщает телеканал BFMTV, приговор был вынесен 28 мая после трехмесячного судебного разбирательства во Франции. Суд обязал Ле Скуарнека отбыть не менее двух третей срока, что является максимальным наказанием по французскому законодательству за изнасилование с отягчающими обстоятельствами.