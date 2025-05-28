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Министр объяснил слова о непонятном сообществе подростков в Байкальске

Министр образования Иркутской области Максим Парфенов заявил, что его слова о «непонятном сообществе» подростков в Байкальске, где погибли четверо несовершеннолетних, были восприняты неправильно.

Министр образования Иркутской области Максим Парфенов заявил, что его слова о «непонятном сообществе» подростков в Байкальске, где погибли четверо несовершеннолетних, были восприняты неправильно. Об этом чиновник высказался в беседе с RT.

Подростки собрались необычной разновозрастной компанией, пояснил министр, что он имел в виду.

Он отметил, что никакого сообщества нет, а речь идет о разнице в возрасте: на дне рождения были дети с 7-го по 10-й класс.

Напомним, ранее Парфенов во время совещания с губернатором региона Игорем Кобзевым заявил, что дети «объединены были пока непонятным сообществом».

Ранее стало известно, что одна из девушек, погибших в ходе поножовщины в Байкальске, попала на вечеринку случайно. Об этом рассказала мать убитой. По ее словам, девочка планировала вечером уехать в Иркутск на учебу, но электричку отменили.

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