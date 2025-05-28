В Краснодаре нашли мальчика-инвалида, никогда не выходившего из дома

В Краснодаре правоохранители обнаружили семилетнего мальчика, жившего в условиях полной изоляции и антисанитарии. Ребёнка нашли в однокомнатной квартире, где он находился вместе с матерью и бабушкой. Об этом сообщила прокуратура Краснодарского края в своём Telegram-канале.
По данным ведомства, мальчик-инвалид с рождения не общался с внешним миром. В квартире, где он проживал, были зафиксированы антисанитарные условия и отсутствие продуктов питания. У ребёнка не было одежды, обуви, постельного белья и игрушек. Выяснилось, что он никогда не посещал детский сад или школу, не мылся в течение года и питался только хлебом.
Несмотря на инвалидность, медпомощи и необходимого лечения мальчик не получал. Сейчас ребёнок передан в реабилитационный центр.
В отношении матери мальчика, возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ — «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединённое с жестоким обращением». Также рассматривается вопрос о лишении женщины родительских прав.
Ранее глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о деле исчезновения 6-летнего ребёнка в Пермском крае.