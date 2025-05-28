В Краснодаре нашли мальчика-инвалида, никогда не выходившего из дома

По данным ведомства, мальчик-инвалид с рождения не общался с внешним миром. В квартире, где он проживал, были зафиксированы антисанитарные условия и отсутствие продуктов питания. У ребёнка не было одежды, обуви, постельного белья и игрушек. Выяснилось, что он никогда не посещал детский сад или школу, не мылся в течение года и питался только хлебом.