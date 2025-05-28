Купившего алкоголь подросткам в Байкальске парня могут посадить

Юрист Давид Адамс сообщил, что 18-летнему юноше, который купил алкоголь для вечеринки подростков в Байкальске, в ходе которой произошло массовое убийство, грозит до четырех лет лишения свободы.
По словам Адамса, этого парня могут привлечь к ответственности по уголовной статье о вовлечении несовершеннолетних в распитие спиртных напитков, сообщает РИА «Новости». Он пояснил, что если судом будет установлено, что он передал алкоголь нескольким несовершеннолетним, то санкция этой статьи предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет.
Также Адамс отметил, что административное наказание может грозить и владельцу дачи, на которой проходила вечеринка, если будет доказано, что он осознанно предоставил помещение для употребления подростками спиртного.
Ранее СК РФ собщал, что в частном доме в СНТ «Горный Байкал» группа подростков от 13 до 17 лет праздновала день рождения с употреблением алкогольных напитков. В результате один из участников вечеринки напал на сверстников с ножом, убил четырех человек и еще четверых ранил, а затем поджег дом и погиб по время пожара. При этом выяснилось, что алкоголь подросткам помог приобрести 18-летний молодой человек.