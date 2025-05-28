Купившего алкоголь подросткам в Байкальске парня могут посадить

Ранее СК РФ собщал, что в частном доме в СНТ «Горный Байкал» группа подростков от 13 до 17 лет праздновала день рождения с употреблением алкогольных напитков. В результате один из участников вечеринки напал на сверстников с ножом, убил четырех человек и еще четверых ранил, а затем поджег дом и погиб по время пожара. При этом выяснилось, что алкоголь подросткам помог приобрести 18-летний молодой человек.