Покрывавший убийцу ветерана СВО полицейский оказался участником расправы

Покрывавший убийцу ветерана СВО Олега Рябчикова в Армавире Краснодарского края полицейский не только оказался одним из участников расправы, но и нанес первый удар. Об этом пишет Readovka.
Издание отмечает, что региональный Следком завершил расследование убийства участника, совершенное летом прошлого года.
Следователи установили, что в расправе участвовали трое, в числе которых местный полицейский со своим братом.
Брат начал угрожать участнику СВО, после чего правоохранитель ударил его в голову.
Упавшего бойца добил ударами ножа в живот третий участник расправы. Убийцы бросили мужчину истекать кровью и скрылись.
Полицейский использовал свою должность, чтобы покрывать себя и подельников, однако теперь все трое предстанут перед судом.
Ранее на Урале представлявшийся бойцом СВО рецидивист зарезал мужчину и женщину. Мать убитого в Екатеринбурге 44-летнего племянника экс-губернатора Свердловской области рассказала подробности убийства.