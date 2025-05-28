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Покрывавший убийцу ветерана СВО полицейский оказался участником расправы

Покрывавший убийцу ветерана СВО Олега Рябчикова в Армавире Краснодарского края полицейский не только оказался одним из участников расправы, но и нанес первый удар.

Покрывавший убийцу ветерана СВО Олега Рябчикова в Армавире Краснодарского края полицейский не только оказался одним из участников расправы, но и нанес первый удар. Об этом пишет Readovka.

Издание отмечает, что региональный Следком завершил расследование убийства участника, совершенное летом прошлого года.

Следователи установили, что в расправе участвовали трое, в числе которых местный полицейский со своим братом.

Брат начал угрожать участнику СВО, после чего правоохранитель ударил его в голову.

Упавшего бойца добил ударами ножа в живот третий участник расправы. Убийцы бросили мужчину истекать кровью и скрылись.

Полицейский использовал свою должность, чтобы покрывать себя и подельников, однако теперь все трое предстанут перед судом.

Ранее на Урале представлявшийся бойцом СВО рецидивист зарезал мужчину и женщину. Мать убитого в Екатеринбурге 44-летнего племянника экс-губернатора Свердловской области рассказала подробности убийства.