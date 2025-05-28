Министр Парфенов: подростков в Байкальске могло объединять сообщество

«Потому что в этой компании были дети с седьмого по десятый классы школы № 11 Байкальска. Достаточно приличная разница в возрасте, и это одна из тем для проработки психологов. И следственные действия тоже затрагивают тему — почему дети разных возрастов, разных классов находились в одной компании на дне рождения у одной из девочек», — отметил Парфенов.