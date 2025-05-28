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Министр Парфенов: подростков в Байкальске могло объединять сообщество

В ночь на среду в Байкальске загорелся частный дом, где были найдены тела пяти несовершеннолетних.

Источник: Аргументы и факты

Министр образования Иркутской области Максим Парфенов заявил о необходимости установить общие черты, объединявшие подростков, которые погибли в Байкальске.

Планируется проведение областного совещания директоров школ и общеобластного родительского собрания. В Байкальске уже состоялась встреча с родителями одноклассников погибших и пострадавших, где обсуждались обстоятельства трагедии, отметил госслужащий в беседе с РИА Новости.

По его словам, важно выяснить, что связывало этих ребят.

«Потому что в этой компании были дети с седьмого по десятый классы школы № 11 Байкальска. Достаточно приличная разница в возрасте, и это одна из тем для проработки психологов. И следственные действия тоже затрагивают тему — почему дети разных возрастов, разных классов находились в одной компании на дне рождения у одной из девочек», — отметил Парфенов.

Он добавил, что в четверг в город прибудут психотерапевты и специалисты из Москвы для работы с детьми и их родителями.

Напомним, в ночь на среду в Байкальске загорелся частный дом, где были найдены тела пяти несовершеннолетних. По предварительным данным, группа подростков в возрасте от 13 до 17 лет отмечала день рождения в частном доме в СНТ «Горный Байкал». Подростки употребляли алкоголь, и в какой-то момент один из них напал на остальных с ножом. Четверо школьников погибли, еще четверо были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что на месте убийства подростков в Байкальске появился стихийный мемориал.