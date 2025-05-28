Гадюка укусила ребенка в Челябинской области при попытке снять ее на камеру

В Нижнем Уфалее Челябинской области гадюка укусила ребенка, который пытался снять ее на телефон. О данном инциденте сообщает Telegram-канал администрации поселка.
«На дороге лежала гадюка. Мальчик подошел к змее и начал снимать ее на телефон. Это привело к мгновенной реакции: змея укусила его за палец», — отмечается в публикации.
Сообщается, что пострадавшему мальчику была оказана срочная медицинская помощь. По данным местной администрации, конец мая — начало июня — период активности змей, в том числе гадюк.
Напомним, ранее россиянам рассказали, как ведут себя ядовитые змеи перед атакой.