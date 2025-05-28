Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гадюка укусила ребенка в Челябинской области при попытке снять ее на камеру

Пострадавшему мальчику была оказана срочная медицинская помощь.

Источник: Аргументы и факты

В Нижнем Уфалее Челябинской области гадюка укусила ребенка, который пытался снять ее на телефон. О данном инциденте сообщает Telegram-канал администрации поселка.

«На дороге лежала гадюка. Мальчик подошел к змее и начал снимать ее на телефон. Это привело к мгновенной реакции: змея укусила его за палец», — отмечается в публикации.

Сообщается, что пострадавшему мальчику была оказана срочная медицинская помощь. По данным местной администрации, конец мая — начало июня — период активности змей, в том числе гадюк.

Напомним, ранее россиянам рассказали, как ведут себя ядовитые змеи перед атакой.