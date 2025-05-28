В Витебске в ДТП пострадал ребенок

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске в результате ДТП пострадала девочка. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.
«Авария произошла сегодня около 17.40 в районе д. 49 по ул. Правды. 30-летняя водитель автомобиля Renault, двигаясь в направлении ул. Смоленской, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не предоставила преимущество велосипедистке 2014 года рождения и совершила на нее наезд», — отметили в ведомстве.
В результате происшествия девочка для обследования направлена в учреждение здравоохранения. По факту ДТП проводится проверка.
Водителям перед проездом пешеходных переходов необходимо заблаговременно снизить скорость движения и быть готовым остановиться. Не достигшим 14 лет запрещается управлять велосипедом на дороге без сопровождения совершеннолетнего лица (кроме пешеходных и жилых зон, тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек).
Госавтоинспекция призывает родителей проявлять бдительность и с должным вниманием контролировать времяпрепровождение своих детей. Необходимо ежедневно напоминать юным участникам дорожного движения о безопасном поведении на дорогах. -0-