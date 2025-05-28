В Витебске в ДТП пострадал ребенок

«Авария произошла сегодня около 17.40 в районе д. 49 по ул. Правды. 30-летняя водитель автомобиля Renault, двигаясь в направлении ул. Смоленской, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не предоставила преимущество велосипедистке 2014 года рождения и совершила на нее наезд», — отметили в ведомстве.