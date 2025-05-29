На борту теплохода «Михаил Булгаков», следовавшего из Петербурга в Москву, произошло массовое отравление

Было выявлено 11 случаев подозрения на ротавирусную инфекцию (из них один — средней тяжести). Всех пассажиров с симптомами изолировали, и теплоход продолжил движение. Одному из заболевших медики предложили госпитализацию, но он предпочел сойти на берег и закончить круиз досрочно. Все заболевшие — взрослые, среди симптомов — тошнота, диарея и слабость.