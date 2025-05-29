На борту теплохода «Михаил Булгаков», следовавшего из Петербурга в Москву, произошло массовое отравление

Теплоход совершал круиз по маршруту «Москва — Углич — Валаам — Санкт-Петербург — Кижи — Горицы — Москва» и прибыл в Углич на плановую стоянку на отдельный причал, где был проведен медицинский осмотр тремя бригадами скорой помощи.
«На корабле — заболевшие люди. Из 244 пассажиров у 49 с 25 мая были признаки болезни. На сегодня плохое самочувствие установлено только у 19 человек. Все осмотрены на теплоходе медицинскими сотрудниками нашего региона», — цитирует издание сообщение правительства Ярославской области.
Было выявлено 11 случаев подозрения на ротавирусную инфекцию (из них один — средней тяжести). Всех пассажиров с симптомами изолировали, и теплоход продолжил движение. Одному из заболевших медики предложили госпитализацию, но он предпочел сойти на берег и закончить круиз досрочно. Все заболевшие — взрослые, среди симптомов — тошнота, диарея и слабость.
Управление Роспотребнадзора по Ярославской области проводит санитарно-эпидемиологическое расследование по факту случаев острых кишечных инфекций (ОКИ) у пассажиров на теплоходе.
Специалистами отобраны пробы пищевой продукции, проводится комплекс лабораторных исследований.