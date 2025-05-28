Россия объявила дату второго раунда переговоров с Украиной: главное об СВО 28 мая

С начала 2025 года с Минобороны России подписали почти 175 тысяч контрактов, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, за это время в добровольческие отряды были приняты 14 тысяч человек. Он отметил, что каждый месяц от 50 до 60 тысяч россиян заключают контракт добровольно. По словам Медведева, стране сейчас необходимо закрепить положительные тенденции в вопросах комплектования армии и продолжить работу по набору личного состава по контракту.