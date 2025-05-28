Россия объявила дату второго раунда переговоров с Украиной: главное об СВО 28 мая

Делегации Москвы и Киева вновь встретятся в Стамбуле, чтобы обсудить условия прекращения огня в зоне СВО.
Вторая очная встреча делегаций России и Украины состоится 2 июня в Стамбуле. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
В то же время ситуация на фронте остается напряженной: ВСУ сменили тактику атак по российским позициям, из-за чего Россия вынуждена увеличить производство дронов. Глава Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, призвал усилить количество ударов по ВС РФ до 500 в сутки и попросил у Запада 30 млрд долларов на производство вооружений. Главное об спецоперации к 28 мая — в материале URA.RU.
Лавров назвал дату российско-украинских переговоров.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЛавров объявил дату второго раунда переговоров России и Украины: когда и где пройдет встреча.
Второй этап переговоров между представителями России и Украины намечен на понедельник, 2 июня, в Стамбуле. По словам Лаврова, российская сторона уже подготовила соответствующий меморандум и намерена предоставить необходимые разъяснения в рамках предстоящей встречи.
В Курахово на стороне ВСУ воевали темнокожие и польские наемники.
В Курахово (ДНР) с начала спецоперации на сторону ВСУ воевали иностранные наемники — среди них, по словам бывшего местного жителя, были темнокожие, латиноамериканцы и поляки. Он отметил, что наемники вели себя спокойно, занимались повседневными делами и посещали магазины для покупки продуктов.
Сам населенный пункт был освобожден еще 6 января. Он расположен в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска и имеет важное стратегическое значение.
В Британии забили тревогу из-за отсутствия денег для Украины.
Экономист киевского Центра экономической стратегии Юрий Гайдай сообщил, что Украина оказалась в сложной экономической ситуации из-за отсутствия обязательств со стороны Запада касательно финансирования на 2026 год. Он отметил, что без финансовых вложений Киев ждут трудности. И сейчас, по его словам, главная надежда — это убедить европейских лидеров рассмотреть инвестиции в Украину как крупный проект, а не как финансирование конфликта.
При этом глава Украины Владимир Зеленский сегодня обратился к западным союзникам с просьбой выделить около 30 миллиардов долларов на продолжение боевых действий и развитие оборонной промышленности. Он также отметил, что эти средства необходимы для наращивания внутреннего производства вооружений и сдерживания наступления российских войск.
Зеленский призвал бить по России по 300−500 раз в день.
Зеленский также заявил о необходимости увеличить использование беспилотников в зоне СВО. По данным агентства Bloomberg, он призвал нарастить ежедневное количество операций с дронами, а также увеличить парк военных беспилотников до тысячи единиц и повысить число ударных миссий против российских целей со 100 до 300−500 в сутки.
ВСУ нашли новую тактику для атак по России.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать кустарно собранные беспилотники для отвлечения российских систем, пока западные дроны наносят удары по стратегическим объектам. Об этом сообщил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, перехватить все дроны сложно, поэтому важно увеличить производство ПВО и подготовку специалистов.
ВС РФ освободили два села в Сумской области и ДНР.
Минобороны РФ сообщило, что подразделения «Север» освободили Константиновку в Сумской области, а войска «Восток» — Зеленое Поле в ДНР. В первом случае в ходе операции российские бойцы нанесли удары по живой силе и технике противника, во втором — ВС РФ использовали авиацию, артиллерию и беспилотники для атаки позиций ВСУ.
Стало известно число россиян, заключивших контракт с МО РФ с начала года.
С начала 2025 года с Минобороны России подписали почти 175 тысяч контрактов, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, за это время в добровольческие отряды были приняты 14 тысяч человек. Он отметил, что каждый месяц от 50 до 60 тысяч россиян заключают контракт добровольно. По словам Медведева, стране сейчас необходимо закрепить положительные тенденции в вопросах комплектования армии и продолжить работу по набору личного состава по контракту.
Боец с позывным Линза рассказал, что сделает в случае победы России в СВО.
Боец отряда «Русь» с позывным Линза в прошлом был уличным художником, а сейчас он пишет картины и граффити, отражающие реалии конфликта в зоне СВО. Ранее он прожил несколько лет в Европе, где проводил выставки. Однако с началом спецоперации Линза решил вернуться в Россию. В своих работах он изображает мрачные пейзажи боевых действий под Часовым Яром, сцены боев и зачисток, сохраняя традиции советских художников-войны, но без сатиры.
Одна из его известных работ — рисунок на закопченной стене с изображением спички, символизирующей, как легко начинаются конфликты. Он посвящен событиям Майдана и Донбасса 2014 года. После переосмысления жизни во время службы Линза решил остаться в России и работать на победу, которая для него станет главным художественным произведением. По его словам, он стал больше любить страну и хочет создать самое правдивое полотно своей жизни — в знак завершения многолетнего конфликта, передает Пятый канал.