Литва развернула у границ с Белоруссией крупнейший военный лагерь

«На полигоне Пабраде открылся крупнейший в Литве полевой лагерь Sofia. Он отличается современной инфраструктурой и масштабностью, что позволяет обеспечить полноценные условия для проживания и боевой подготовки военнослужащих во время учений», — говорится на сайте Минобороны Литвы.