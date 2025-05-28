В Слониме работники МЧС деблокировали водителя, пострадавшего в ДТП

28 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Слониме столкнулись два МАЗа, работники МЧС спасли водителя одной из машин, заблокированного в кабине. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
Сообщение о происшествии по улице Барановичской поступило спасателям в 14.42. По прибытии подразделениям МЧС стало известно, что столкнулись два грузовика. Водитель одного из МАЗов оказался заблокированным деформировавшимися элементами кузова. Второй выбрался из автомобиля самостоятельно, не пострадал.
При помощи специального инструмента спасатели освободили 57-летнего мужчину и передали его бригаде скорой помощи.
Спасенный госпитализирован. -0-