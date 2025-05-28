В Слониме работники МЧС деблокировали водителя, пострадавшего в ДТП

Сообщение о происшествии по улице Барановичской поступило спасателям в 14.42. По прибытии подразделениям МЧС стало известно, что столкнулись два грузовика. Водитель одного из МАЗов оказался заблокированным деформировавшимися элементами кузова. Второй выбрался из автомобиля самостоятельно, не пострадал.