Умеров передал Мединскому меморандум от Украины

Умеров заявил, что передал России украинский меморандум о мирном соглашении.
Украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что передал меморандум о мирном соглашении главе российской делегации на переговорах Владимиру Мединскому. По его словам, Киев готов к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе.
«Я передал главе российской делегации наш документ, отражающий украинскую позицию. Они получили этот документ. Мы подтверждаем готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе. Мы не против встреч с россиянами и ожидаем их меморандума, чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение конфликта», — написал Умеров в соцсети X.
По его словам, российская сторона имеет не менее четырех дней до вылета, чтобы передать для обработки их документ. Встречи сторон, по мнению Умерова, должны дать результат.
Ранее Мединский заявил, что Россия предложила провести второй раунд переговоров с Украиной. По его словам, Москва указала конкретные дату и место для обмена меморандумами и дальнейшего обсуждения условий прекращения огня.