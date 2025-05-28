Умеров передал Мединскому меморандум от Украины

«Я передал главе российской делегации наш документ, отражающий украинскую позицию. Они получили этот документ. Мы подтверждаем готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе. Мы не против встреч с россиянами и ожидаем их меморандума, чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение конфликта», — написал Умеров в соцсети X.