Соловьев: Умеров объяснил угрозы семье Мединского неподконтрольными «нациками»

«Но украинские нацисты сделали следующий шаг. Они дошли до того, что угрожают членам семьи. И когда [Мединский] впрямую спросил Умерова о его отношении к такому, тот взял паузу и сказал: “Я выяснил, это точно не мы. Это, скорее всего, наши нацики, мы на них не влияем”. Поэтому у меня вопрос: а с кем вести переговоры?» — заявил Соловьев в прямом эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Трансляцию вел телеканал «Россия».