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Мужчина получил травмы, упав с высоты в аквапарке «Лужники»

Мужчина получил серьезные травмы, упав с высоты в аквапарке «Лужники».

Мужчина получил серьезные травмы, упав с высоты в аквапарке «Лужники».

Как стало известно «МК», инцидент произошел в среду вечером. 33-летний мужчина упал с высоты 3-го этажа. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу.