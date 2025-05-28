Мужчина получил травмы, упав с высоты в аквапарке «Лужники»

Мужчина получил серьезные травмы, упав с высоты в аквапарке «Лужники».
Как стало известно «МК», инцидент произошел в среду вечером. 33-летний мужчина упал с высоты 3-го этажа. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу.
Мужчина получил серьезные травмы, упав с высоты в аквапарке «Лужники».
Мужчина получил серьезные травмы, упав с высоты в аквапарке «Лужники».
Как стало известно «МК», инцидент произошел в среду вечером. 33-летний мужчина упал с высоты 3-го этажа. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу.